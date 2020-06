U-Ausschuss: Kurz kam, lächelte und ließ viele Fragen ins Leere laufen

Hat Strache auch über die umstrittene Bestellung von Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos Austria mit Kurz kommuniziert? Zur Bestellung des früheren FPÖ-Bezirksrats zum Finanzvorstand der Casinos erklärte Kurz, dass er dem wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe. So richtig habe er diese „erst am Radar gehabt“, als sie in den Medien war. Zudem hielt Kurz fest, dass er sich „nie für Sidlo stark gemacht habe“. Er habe auch nie mit einem Casinos-Aufsichtsrat gesprochen, „geschweige denn interveniert“.

Nach Kurz und mit großer Verspätung musste dann Thomas Schmid, der aktuelle ÖBAG-Chef (er managt sämtliche Beteiligungen an staatsnahen Unternehmen) vor dem U-Ausschuss aussagen.

Die Bestellung von Schmid zum Alleinvorstand der ÖBAG wird von der Opposition heftig kritisiert, sei es doch üblich, dass in einem Vorstand „das Vier-Augen-Prinzip“ gelte, so Neos-Fraktionsführerin Stephanie Krisper. Der Vorstand der Staatsholding ÖBAG wird in der Casinos-Affäre als Beschuldigter geführt. Aus diesem Grund entschlug sich Schmid bei zahlreichen Fragen.