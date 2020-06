"Hump, Dump" und "Luder": Politiker und ihre ausgefallenen Erklärungen

"covfefe"

Vielleicht tatsächlich ausgerutscht ist US-Präsident Donald Trump, als er 2017 via Twitter das Sinnlos-Wort „covfefe“ hinausjagte. Er löschte zwar den Tweet „Despite of the negative press covfefe“, behauptete aber nicht, dass es ein Versehen gewesen war. Sein Sprecher Sean Spicer fügte noch an: „Ich denke, der Präsident und eine kleine Gruppe an Leuten wissen genau, was er gemeint hat.“

Trump und seine Sprecher präsentierten in der bisherigen Amtsperiode dermaßen viele „alternative Fakten“, dass der Beginn einer Aufzählung wenig Sinn hat. Bereits im Wahlkampf 2016 wurde Trump aber unter anderem mit einem alten Video konfrontiert, in dem er drauf los schwadroniert, wie „ein Star“ alles tun könne, um sich an Frauen heranzumachen („you can grab them by the pussy“). Trump entschuldigte sich sogar, spielte das Ganze an anderer Stelle aber wieder als „Locker Room Talk“, also Umkleidekabinengespräche unter Männern, herunter.

Zwei Scheine und ein Baby

Kompliziert wird es, wenn versucht wird, Bildern in der öffentlichen Diskussion eine völlig neue Bedeutung zu verleihen. So geschehen erst vergangene Woche, als Arbeits- und Familienministerin Christine Aschbacher ( ÖVP) erklärte, wie jenes Foto zustande gekommen ist, auf dem sie Geld aus dem Familien-Härtefallfonds persönlich einer vierköpfigen Familie übergibt. Auf die Frage im Ö1-Morgenjournal, warum auf dem Foto ein Baby als vermeintlicher Adressat der Zahlung zu sehen ist, antwortete Aschbacher: "Grundsätzlich war es so, dass die Eltern das Geld übernommen haben und das Baby kurz zu dem Geld auch greifen wollte."

In der Welt von Twitter und Facebook ist die Aufregung über solche Erklärungen immer besonders schnell greifbar. Ob die Empörung darüber auch in breiten Bevölkerungsschichten um sich greift, lässt sich meistens erst bei der nächsten Wahl letztgültig feststellen.