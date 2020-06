"Widerwärtiges Luder": Kritik an Tiroler ÖVP-Landesvize hält an

Die Aufregung um Tirols Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler ( ÖVP), der am Mittwoch am Landhausplatz eine WWF-Aktivistin als "widerwärtiges Luder" bezeichnet hatte, hat die Opposition weiter zu Kritik veranlasst. Die SPÖ-Frauen zeigten sich in einer Aussendung "entsetzt" über den "respektlosen Umgang", die NEOS fordern eine "offizielle und aufrichtige Entschuldigung".

"Bei einem Mann wohl nicht"

"Derartige Entgleisungen offenbaren wieder einmal ein höchst hinterfragenswertes Frauenbild, das in Tirol immer noch viel zu häufig vorherrscht", sagten Tirols Landesfrauenvorsitzende NAbg. Selma Yildirim und ihre Stellvertreterin LAbg. Elisabeth Fleischanderl (beide SPÖ). "Solche Worte hätte Geisler wohl für einen Mann nicht gewählt", davon zeigten sie sich überzeugt.