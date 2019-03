FPÖ-Abgeordneter bezeichnet Betriebsräte als "Beidln"

FPÖ-Mandatar Wolfgang Zanger verwechselte wohl (schon wieder) den Nationalrat mit dem Wirtshaus, als er am Donnerstag seinem Unmut gegenüber Arbeitnehmervertretern freien Lauf ließ. Zunächst behauptete Zanger in seinem Redebeitrag zum Einkommensbericht, dass Betriebsräte und Gewerkschafter herumerzählen würden, der Familienbonus sei "nur ein Schmäh der Regierung". Unter dem Hinweis, den Bezugsberechtigten blieben immerhin 125 Euro netto im Monat im Börserl, kommentierte er dann: "Jetzt siehst wenigstens amoi, was das für Beidln san."

Das gab Willi Mernyi, Geschäftsführer der roten Gewerkschafter, Anlass zur Frage: "Fehlt es ihm wirklich nur an Anstand und Manieren? Oder müssen wir aus seiner völlig überflüssigen Erwähnung des männlichen Genitalteils schließen, dass er auch mit Selbigem denkt?"