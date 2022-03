Polaschek: Schulregeln bis Ostern aufrecht

Bildungsminister Martin Polaschek hat sich in der Pressestunde auch zu den derzeit g├╝ltigen Corona-Ma├čnahmen ge├Ąu├čert. Vor allem f├╝r die Schulen war bislang unklar, wie es weitergeht. Ob das derzeitige Testregime weitergef├╝hrt wird oder es zu ├änderungen kommt.

Gesundheitsminister Johannes Rauch hat vergangene Woche ein generelles Comeback der Maskenpflicht in Innenr├Ąumen angek├╝ndigt.

Laut Polaschek sei man derzeit in Abstimmung mit dem Gesundheitsminister bez├╝glich zuk├╝nftiger Regeln. Zumindest f├╝r den Zeitraum bis Ostern gab Polaschek einen Ausblick.

Bis zum Beginn der Osterferien werden die derzeitigen Regeln laut Polaschek demnach in Kraft bleiben ÔÇô es wird also weiter getestet. Danach wird neu ├╝berlegt. Polaschek rechnet mit einer ├änderung der Teststrategie nach Ostern an den Schulen, so der Minister im ORF.