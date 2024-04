Corona und das dicht verzweigte Netz der Verschwörungstheoretiker

Was genau wurde untersucht?

Zahlenmäßig deutlich geringer vertreten, aber aufgrund ihrer weitaus größeren Zahl an Abonnenten wesentlich einflussreicher sind die Alternativen Medien wie AUF1 TV oder report24. Ersterer habe laut Studienmitautor Felix Lippe aktuell rund 270.000 Follower und gehöre damit zu den reichweitenstärksten Telegram-Kanälen im deutschsprachigen Raum.

Mit dem zweiten harten Lockdown Ende 2020 wuchs insbesondere die Zahl der Kanäle der CMG-Szene sprunghaft an. Hier wurde zu Demos aufgerufen oder versucht, den wissenschaftlichen Konsens, die staatlichen Institutionen oder die Berichterstattung etablierter Medien in Frage zu stellen.

Mussten sich die einschlägigen Kanäle in den ersten Monaten der Pandemie noch mit täglichen Gesamt-Aufrufen von etwa 100.000 begnügen, schnellten die Zahlen ab Anfang 2021 beachtlich hinauf, um im Jänner 2022 (nach der Ankündigung der Impfpflicht) mit täglich neun Millionen Aufrufen ihren Höhepunkt zu erreichen. Mittlerweile ist sie wieder auf rund vier Millionen gefallen, was aber laut Autoren aber immer noch ein beachtlicher Wert sei.

Was auffällt: Die Zahl der Aufrufe ging mit dem Abflauen der Pandemie bei den CMG-Kanälen deutlich stärker zurück als bei den Alternativen Medien.

So sei etwa der Brückenschlag zur Esoterik-Szene gelungen. Das Problem daran: "In diesem abgeschlossenen Netzwerk, in dem keine Widerrede geduldet wird, droht bisher eher gemäßigteren Personen und Gruppen eine schleichende Radikalisierung.“

Die Pandemie ist vorbei. Worum geht es in den Covid-Telegram-Kanälen heute noch?

Im Februar 2022 gewann – gemessen an der Zahl der Postings – der Russland-Ukraine-Krieg kurzfristig die Themenführerschaft in den einschlägigen Kanälen. Die Bedeutung des Themas ging aber ebenso wie die Zahl der Postings zu Corona zurück.