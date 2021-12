Telegram: Das unsperrbare Netzwerk für IS, Impfgegner und Demokratieaktivisten

In einer Dresdner Telegram-Gruppe dürfte aus den Mordfantasien mehr geworden sein: Laut einem Bericht des ZDF-Magazins „Frontal“ sind dort bereits vor einer Woche Morddrohungen gegen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) aufgetaucht. Ein Chatmitglied solle in einer Audionachricht gesagt haben, es sei bewaffnet und habe Munition parat. Das Landeskriminalamt Sachsen durchsuchte am Mittwoch mehrere Objekte, beschlagnahmte unter anderem Armbrüste und andere Waffen. Ein Anfangsverdacht habe sich bestätigt.