Die Wut der Corona-Impfgegner: Ein Phantomschmerz ist geblieben

Mittlerweile kursieren in den sozialen Medien etliche „vielsagende“ Posts der Corona-Impfgegner über unerwartete Todesfälle. Ein Zusammenhang mit der Impfung entbehrt einer echten wissenschaftlichen Grundlage. Aber genau daran – an die jeweils jüngsten Erkenntnisse – hielt sich die Politik. Was natürlich nicht heißt, dass diese am Ende immer richtig waren. Auch die Forschung durchlief einen Prozess – wie immer, nur war man diesmal live dabei. Ja, es gab Irrwege und Irrglauben. Das Versprechen zum Beispiel, die Impfung schütze vor Ansteckung und auch vor der Weitergabe des Virus, erwies sich als falsch. Wahrscheinlich schützte sie nur vor schweren Verläufen. Und man muss wohl darüber diskutieren, dass auch die Universitäten Kritiker unerbittlich „gecancelt“ haben, als ob begründete Zweifel nicht Voraussetzung jeder Wissenschaft wären. (Das passiert jetzt übrigens bei Klima- und Genderthemen genauso.) Aber die wehleidige Wut über die „Diktatur“ der Bürokratie in Österreich ist übertrieben. Das verharmlost autoritäre Regime: In China hungerten Menschen in ihren Wohnungen, während bei uns die Bürger schon maulten, weil sie sich nur heimlich im Wirtshaus-Hinterzimmer treffen konnten. In den USA und in Asien gingen Geschäfte einfach pleite, weil ihnen niemand großzügigen Umsatzersatz zahlte.