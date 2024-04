Bei 21 Millionen Covid-Schutzimpfungen 2324 Anträge auf Impfschäden

Bisher haben 2.324 Personen nach einer Covis-19-Impfung einen Antrag nach dem Impfschadengesetz gestellt. Davon wurden bisher 412 Anträge bewilligt. Das teilte Gesundheitsminister Johannes Rauch am Freitag in der Fragestunde des Bundesrats mit. In den meisten Fällen – 316 Mal – wurde eine einmalige Pauschalentschädigung gewährt, 78 Personen erhalten eine befristete bzw. eine laufende Rentenzahlung.

Insgesamt wurden laut Rauch in Österreich rund 21 Millionen Covid-19-Impfstoffdosen verabreicht, 615.000 in der letzten Impfsaison seit Herbst 2023. Dadurch hätten rund 25.000 Todesfälle vermieden werden können, wobei die dritte Impfung hier den größten Effekt auf die Reduktion der tödlichen Covid-19-Verläufe hatte.