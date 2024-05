Corona-Hilfen: Unternehmen ziehen Klagen wohl zurück

Die letzten Corona-Hilfen können voraussichtlich doch noch ausbezahlt werden. Das schien bis zuletzt unklar, weil sich Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sich nicht auf eine entsprechende Verordnung einigen konnten. Resultat: Hilfsgelder in Höhe von 492 Millionen Euro konnten bisher nicht ausbezahlt werden.

Davon waren 200 Unternehmensbünde, also Konzerne mit mehreren, in Summe 1.200, Filialen. Deshalb haben vor drei Wochen sogar 27 Unternehmen die Covid-19-Finanzierungsagentur (COFAG) auf 20,7 Millionen Euro geklagt. Am Donnerstag präsentierten Kogler und Brunner doch noch die Einigung. Anträge sind voraussichtlich ab dem Sommer möglich.