Ausstehende Corona-Hilfen: 27 Unternehmen klagen Cofag

27 Unternehmen klagen auf 21 Millionen Euro

Dieses Geduldspiel hat nun rechtliche Konsequenzen: 27 Unternehmer haben am Handelsgericht Wien Klage gegen die COFAG eingereicht, wie Unternehmensberater Gerald Zmuegg vom Finanzombudsteam am Montag via Aussendung verkündete. "Die Klage richtet sich gegen die offensichtliche Nichtauszahlung von zugesagten Corona-Hilfsgeldern", sagt Zmuegg. Öffentlich zur Klage bekannt hat sichdie Fitnesskette Fitfabrik.

Insgesamt geht es bei der Klage der 27 Unternehmen um ein Volumen von insgesamt 20,7 Millionen Euro. Bei der Fitfabrik gehe es um 1,578 Millionen, die 2021 beantragt worden seien, sagt deren Rechtsanwalt Harald Christandl. Die Fitfabrik erfülle sämtliche Voraussetzungen für die Förderungen. Dass diese nicht ausbezahlt worden seien, liege ausschließlich an fehlerhaften Verordnungen des Finanzministeriums (BMF), so Christandl. "Der Schaden bleibt bei der Fitfabrik. Ein unhaltbarer Zustand, den wir nun auf dem Rechtsweg anfechten."

Christandl fordert zudem die Koalition auf, endlich eine EU-konforme Richtlinie zu verabschieden, damit die Gelder ausbezahlt werden könnten: "Der Vorwurf richtet sich insbesondere gegen Finanzminister Brunner und Vizekanzler Kogler."