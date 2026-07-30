November 2025

Manfred Juraczka, ehemals Chef der Wiener ÖVP, gibt bekannt, dass er den Posten als zweiten Geschäftsführer der städtischen Wiener Wirtschaftsagentur antritt. Das sorgt öffentlich für Debatten, da keine Ausschreibung erfolgt war.

20. November 2025

Im Weinkeller von Wiens Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck findet eine Unterredung zwischen ihm, seinem Mitarbeiter Christoph Biegelmayer, SPÖ-Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy und SWV-Chef Marko Fischer statt, die heimlich aufgezeichnet wurde.

Jänner 2026

Das Nachrichtenmagazin profil berichtet über Postenschacher-Vorwürfe gegenüber Ruck. Er soll dafür gesorgt haben, dass seine Söhne Posten in der Unfallversicherung, in der Pensionsversicherung bzw. als Kandidat in der Wiener ÖVP bekamen.

17. Juli 2026

Profil und Kronen Zeitung veröffentlichen Auszüge aus den Protokollen der Tonbandaufnahmen, die in Rucks Weinkeller entstanden sind.

Demnach erzählt Ruck in der vertraulichen Runde freimütig, wie er für Juraczka bei SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig interveniert hat. In der Öffentlichkeit für Empörung sorgen nicht zuletzt Äußerungen, in denen er sich frauenfeindlich über Ludwigs Parteikollegin, Vizebürgermeisterin Barbara Novak, äußert. Später werden auch noch Gesprächspassagen bekannt, in denen er abschätzig über Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) spricht. Dieser sei ein „Typ Sachbearbeiter“. Unternehmer aus Oberösterreich bezeichnet er als „degeneriert“.