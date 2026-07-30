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Inland

Walter Ruck tritt als Chef der Wiener Wirtschaftskammer zurück

Geleakte Gesprächsprotokolle: Der Kammerchef hat am Donnerstag seinen Rücktritt erklärt.
30.07.2026, 10:45

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Der Wiener Wirtschaftsbund-Obmann Walter Ruck

Paukenschlag am Donnerstag: Walter Ruck, Präsident der WK Wien und Obmann des WB Wien, hat in der heutigen Vorstandssitzung des Wirtschaftsbund Wien mitgeteilt, dass er sich „ins Privatleben zurückzieht“, wie es in einer Aussendung heißt. 

Margarete Kriz-Zwittkovits übernimmt als Obfrau des Wirtschaftsbund Wien und auch als Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien.

„Die Ereignisse der letzten Wochen haben zu nachvollziehbaren Irritationen geführt, die von unserer eigentlichen Arbeit abgelenkt haben“, hieß es dazu in einer Aussendung der Wirtschaftksammer Wien.

„Meine Aufgabe sehe ich darin, möglichst rasch einen Neubeginn zu organisieren und das verlorene Vertrauen wiederherzustellen, sowie den laufenden Reformprozess zügig und umsichtig umzusetzen“, wurde WB Wien-Obfrau Kriz-Zwittkovits in einer ersten Reaktion zitiert.

„Auch wenn mich diese großen Aufgaben überraschend ereilen, freue ich mich auf die Herausforderung, meinen Beitrag zu leisten, damit die Wirtschaftskammer Wien und der Wirtschaftsbund Wien in eine erfolgreiche Zukunft gehen können.“

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Vorwürfe des Postenschachers und abwertende Kommentare gegenüber Industrievertretern: Gesprächsprotokolle, die profil und Krone vor zwei Wochen veröffentlichten, brachten Walter Ruck massiv unter Druck. Auf einem Tonbandmitschnitt hatte er außerdem mit frauenfeindlichen Aussagen aufhorchen lassen.

Lange hatte es so ausgesehen, als wolle Ruck die Affäre aussitzen. Sogar einen Parteiausschluss aus der ÖVP vergangenen Freitag nahm der Präsident der Wirtschaftskammer Wien nicht zum Anlass, sein Amt zurückzulegen. Knapp eine Woche später dürfte der Druck nun doch zu groß geworden sein.

Walter Ruck Wien
kurier.at, bega  | 

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