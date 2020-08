Christian Kern fünf Jahre nach der Flüchtlingskrise: "Einer unserer besten Momente“

Ein anderer Politiker, der durch die Flüchtlingskrise Karriere machte, ist Hans Peter Doskozil. Er steht in der SPÖ für die Denkschule, nach rechts abgewanderte Stimmen zurückzuholen. Sehen Sie Burgenlands Landeshauptmann Doskozil als Zukunftshoffnung für die SPÖ?

Das eine ist, taktisch nachzudenken, was am meisten Wähler bringt. Aber man sollte das nicht so aufzäumen. Die Sozialdemokratie ist stolz darauf, dass wir unsere Werte immer ernst genommen haben. Wir sollten sein,was wir sein wollen. Natürlich sind die Umfragen im Moment nicht das, was man sich wünscht. Aber die Zeiten werden sich wieder ändern.

Lieber eine Durststrecke durchhalten als Glaubwürdigkeit opfern?

So sehe ich das. Ich habe in der Politik und als Bahnchef gelernt, dass man Teil einer Gemeinschaft ist. Dass am Ende die moralische Frage steht – auch beim Flüchtlingsthema: Ist ein Menschenleben wichtiger als ein anderes? Wer davon geprägt ist, dass alle Menschen gleich an Rechten und Würde geboren sind, weiß, worauf es ankommt.