Rendi-Wagner funkt an Basis: Wollt ihr mich noch?

Der Zeitpunkt mag etwas überraschen, ist aber strategisch klug gewählt: SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner will das rote Katastrophenjahr 2019 und die Debatte über ihre Führungsqualitäten endgültig hinter sich lassen und stellt die Vertrauensfrage.

Der historische Absturz bei der Nationalratswahl auf 21,2 Prozent und die existenzbedrohende Finanzlage der Partei werden mit einer Mitgliederbefragung im März und April überdeckt. Rendi-Wagner schreibt per Mail an Genossen und Genossinnen: "Ich bitte dich, mir zu sagen, ob ich Bundesparteivorsitzende der SPÖ bleiben soll, um für unsere wichtigen Themen gemeinsam mit allen in der Partei zu kämpfen." Und weiter: "Warum stelle ich dir diese Frage? Weil für mich einzig und allein dein Vertrauen und deine Unterstützung zählen. Denn das ist es, was mich und uns alle in der politischen Auseinandersetzung stärkt."

Hier verbirgt sich das wirklich Neue an ihrem Schritt: Erstmalig in der SPÖ-Parteigeschichte werden die Menschen an der Basis befragt, was sie von der Parteivorsitzenden halten – nicht die Funktionäre im Parteivorstand.