2015: Der Sommer, der alles veränderte

Ayaz S. versucht, positiv zu klingen, doch man spürt seine Verbitterung. „Es ist nicht einfach für mich. Ich warte schon so lange. Ich habe fast fünf Jahre gewartet. Angefühlt hat es sich wie zehn.“

Es war der Dezember 2015, als S. in Salzburg ankam. Drei Monate zuvor war der junge Afghane aus seinem Heimatdorf geflüchtet. Mittlerweile lebt S. in Wien und möchte seinen echten Namen lieber nicht in der Zeitung lesen. Denn: Noch immer ist S.s Asylverfahren nicht abgeschlossen. Für ihn heißt es warten und bangen, denn in erster Instanz ging sein Verfahren negativ aus.

Dabei hat der 23-Jährige eigentlich einen großen Traum: Er möchte eine Lehre zum Elektriker machen. Doch eine Lehrstelle für Menschen im Asylverfahren – die gibt es derzeit nicht. Doch S. will etwas weiterbringen, er besuchte Deutschkurs um Deutschkurs, holte seinen Pflichtschulabschluss nach und besucht nun die Abendschule. Denn wenn schon keine Lehre, dann vielleicht Matura und ein Studium. Und vor allem einen Job. Eine eigene Wohnung, das wäre für ihn was. „Ich bin jetzt in der Grundversorgung, ich habe nicht viel Geld“, erzählt er.

In Österreich fühlt er sich zu Hause, geht gerne wandern, macht Party und isst Hühnerschnitzel „Ich habe viele Freunde, die sind für mich schon wie eine Familie.“ Er engagiert sich beim Verein „Start with a friend Austria“. Was er sich wünscht: Hier bleiben zu dürfen und keine Zeit mehr verschwenden zu müssen.