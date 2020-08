Sie war das Gesicht der Flüchtlingswelle: Was aus der kleinen Dunja wurde

Gemeinsam mit ihrer Mutter Yasmin (38) und ihren drei Brüdern flüchtete das damals sechs Jahre alte Mädchen 2015 per Lkw von Syrien nach Österreich. Acht Monate später kam ihr Vater Azad (41) nach Haibach ob der Donau nach, wo sie im Pfarrhof wohnten. Seither hat sich in der Familie viel getan. Wie es scheint aber vor allem Gutes – so wie sie freudestrahlend am Tisch sitzen.

„Wir machen alles Stück für Stück“ erzählt Azad. Gleich nach dem positiven Asylbescheid am 15. Juni 2016 suchten sich er und seine Frau Arbeit: Yasmin putzt und gibt Essen in einer Fachhochschule aus. Azad selbst fährt Lkw. Derzeit wohnen sie in Miete in einem Haus seines Chefs. Aber nicht mehr lange: „Wir haben uns ein eigenes Haus gekauft. Ende August ziehen wir nach Aschach um“, erzählt er. Wieder ein Meilenstein.