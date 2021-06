Aber kann man von jemandem, der Justizminister und Vizekanzler war und jetzt Höchstrichter ist, nicht erwarten, dass er die Justiz und den VfGh verteidigt? Brandstetter wiederholt, dass es eine private Unterhaltung unter Freunden war.

Mit den beiden angesprochenen Kolleginnen habe er bereits das Gespräch gesucht. "Sie wissen, dass ich sie sehr schätze und dass mir rassistische Äußerungen wesensfremd sind", sagt Brandstetter. "Und es tut mir leid, dass diese Äußerungen auf diese Weise öffentlich zugänglich wurden." In diesem Zusammenhang kritisiert der Noch-Höchstrichter, dass die Chats rechtswidrig publik wurden, weil sie aus den Geheimakten des U-Ausschusses geleakt wurden.

Brandstetter in ZiB2: "Ich denke nicht so"

Ex-OGH-Präsidentin und Ex-Neos-Abgeordnete Irmgard Griss wandte diesbezüglich ein, das Problem sei nicht, dass diese Nachrichten öffentlich wurden, sondern dass jemand überhaupt so denkt.

"Ich denke nicht so", repliziert Brandstetter, er würde so etwas nie in den Mund nehmen. Und er geht noch weiter: Solche Äußerungen seien "echt zum Kotzen".

Auf die Frage, ob Pilnacek sein Amt als Sektionschef zurücklegen muss (momentan ist eine Suspendierung offen), weicht Brandstetter aus: "Ich kann nur für mich sprechen." Er zieht sich als Verfassungsrichter zurück, weil um seine Person ein Wirbel entstanden sei und er dem VfGH schade, wenn er bleibt.

Er habe auch immer angekündigt, zu gehen, wenn er zur Belastung werde - dieser Punkt sei nun gekommen. Gegen Brandstetter wird ja seit Anfang Februar in der Causa um Immobilieninvestor Michael Tojner ermittelt. Brandstetter wird vorgeworfen, Tojner vor einer Razzia gewarnt zu haben. Die Info soll er von Pilnacek erhalten haben, so der Verdacht.

Dieser Verdacht, meint Brandstetter, sei durch die Chats übrigens entkräftet worden - darüber, so kritisiert er, berichte aber niemand.

Der 63-Jährige scheidet mit 1. Juli offiziell aus dem Verfassungsgerichtshof aus. Er werde noch seine eigenen Akten erledigen und mit Ende Juni sein Büro übergeben.