Pilnacek-Chats: "Venceremos", "Uns fehlt ein Trump", "Moser ist ein A-Loch"

Auch über den Verfassungsgerichtshof (VfGH) haben die beiden einiges zu sagen. Am Tag des VfGH-Urteils zum Thema Kopftuchverbot und Sterbehilfe schreiben die beiden einander etwa Folgendes:

Pilnacek: „Wieder Niederlage für den Rechtsstaat …“

Brandstetter: „Man muss trotzdem weitermachen! Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen“ (Albert Camus)“

Pilnacek: „Nein, einen vom VfGH fehlgeleiteten Rechtsstaat kann man nicht mehr dienen …“

An anderer Stelle interveniert Pilnacek bei Brandstätter für seine Frau, die Präsidentin des Straflandesgerichts in Graz ist. In Zusammenhang mit einer offenen Leitungsfunktion merkt Pilnacek an: Man könne doch seine "Frau ein wenig fördern“.

Brandstetter entgegnet: „Wenn ich irgendetwas tun kann, lass es mich wissen.“

Eine ganz ähnliche Nachricht erhielten auch der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und dessen Sohn von Pilnacek:

„Lieber Herr LH, Prosit 2021 und viel Erfolg im Vorsitz der LH-Konferenz; möchte nur informieren, dass Präsident des OLG Graz ausgeschrieben ist; wäre Gelegenheit, das an unserer Familie begangene Foul auszugleichen; bitte um Deine Unterstützung; Caroline wäre wohl eine Wohltat für die Gerichtsbarkeit in der Grünen Mark; herzliche Grüße; Christian Pilnacek“.