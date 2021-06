Wie Sektionschef Pilnacek vor Gericht um seine Beamtenkarriere gekämpft hat

Ein Schritt zurück: Anlass für die Suspendierung war der Antrag zur Sicherstellung von Pilnaceks Handys. Die Staatsanwaltschaft Wien hatte auf Grund von Chats zwischen Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter und Investor Michael Tojner den Verdacht entwickelt, dass Pilnacek 2019 eine Hausdurchsuchung bei Tojner verraten haben könnte.

Ein Verdacht, den Pilnacek so entkräftete: Er legte dem Richter Mails vor, aus denen hervorgeht, dass er am Tag der Hausdurchsuchung bei Tojner um 13 Uhr informiert wurde. Die Hausdurchsuchung lief aber am Vormittag. „Warum habe das Ministerium Pilnacek nicht das Recht auf Parteiengehör gewährt, um Widersprüche aufzuklären?“, wollte der Richter vom Vertreter des Ministeriums wissen. Darauf kann der keine Erklärung geben.