Wie Ex-Höchstrichter Brandstetter die Notbremse zog

„Wenn Pilnacek Frust abgelassen hat, wollte ich ihm als Freund nicht gleich mit dem Stellwagen ins Gesicht fahren. Es werfe der den ersten Stein, der noch nie in einer privaten Unterhaltung eine spaßhafte oder nicht ganz korrekte Bemerkung gemacht hat.“ Bei privaten Unterhaltungen dürfe man „nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen“. Aber Brandstetter verstehe, „wenn es jetzt ein problematisches Empfinden angesichts der Chats gibt“.

Warum Brandstetters Schritt Insider nicht überrascht

Für Insider kommt Brandstetters Schritt nicht überraschend. Denn das eingangs erwähnte Gespräch mit dem Präsidenten kann man als Ouvertüre für ein höchst unangenehmes Prozedere sehen. Die Einzel-Vernehmung eines VfGH-Richters ist der erste Schritt zum Amtsenthebungsverfahren. Dieses kann eingeleitet werden, wenn ein Richter sich durch sein Verhalten als des Amtes „unwürdig“ erweist oder die Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit gröblich verletzt. Die Chats sowie der Verdacht, Interna des Gerichtshofs nach außen getragen zu haben, entsprechen diesen beiden Kriterien formal jedenfalls.

Die Demission des 63-jährigen Uni-Professors und Strafverteidigers ist der Schlusspunkt einer Beziehung, die von Beginn an schwierig war.

Brandstetter: von der Regierung an das Höchstgericht

Brandstetter war am VfGH schon vor der Chat-Affäre nicht sonderlich willkommen. Da hat zum einen damit zu tun, dass sein Fachgebiet das Straf- und eben nicht das Verfassungsrecht ist bzw. war. Und es hat damit zu tun, dass seine Bestellung mit einer eher unglücklichen Optik einherging: Nach fast 100 Jahren war Brandstetter 2018 der erste VfGH-Richter, der direkt – also ohne „Abkühlphase“ – aus der Bundesregierung an das Höchstgericht wechselte.

Formal ist der direkte Wechsel von der Regierungsbank in den VfGH nur angehenden Präsidenten und deren Stellvertretern verboten. Am Gerichtshof und auch in Juristen-Kreisen wurde der Job-Wechsel aber als, gelinde gesagt, unsensibel empfunden. Der Grund: Der Ex-Minister hatte Gesetze zu kontrollieren, die von ihm selbst als Regierungsmitglied mitgetragen und -beschlossen wurden.

In den Chats verabschiedeten sich Pilnacek und Brandstetter mit „Venceremos“, auf Deutsch: „Wir werden siegen.“ Es war im Spaß gemeint, eine Anspielung auf gemeinsame Reisen nach Kuba. Zumindest für Brandstetter hat sich der Gruß vorerst so nicht bewahrheitet.