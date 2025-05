Causa Pilnacek: Wenn die Oberbehörde den Rotstift ansetzt

Klare Sache, oder?

Am Montag teilte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) dann in einem simplen eMail mit, dass die Ermittlungen gegen zwei Kripo-Beamte eingestellt werden. Für Details wurde an die Oberstaatsanwaltschaft (OStA) verwiesen. Die Oberbehörde hatte per Weisung verfügt, dass die Begründung für das Ermittlungs-Aus geändert werden muss.

Was spannend ist, denn beim Ergebnis war man sich ja einig: Jenen Beamten, die nach dem Fund von Pilnaceks Leichnam am 20. Oktober 2023 in Rossatz das Handy des Sektionschefs bei seiner Freundin und deren Mitbewohnerin abgeholt haben, um es der Witwe zukommen zu lassen (die es dann vernichtet hat), war kein Vorsatz nachzuweisen, die Republik schädigen zu wollen – deshalb kein Amtsmissbrauch. Klare Sache eigentlich.