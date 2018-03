BVT: EGS-Einsatzleiter Preiszler war früher Staatsschützer

Am 9. Februar 2018 trifft Innenminister Herbert Kickl Preiszler bei einem Truppenbesuchs bei der EGS. Oberst Preiszler ist zu diesem Zeitpunkt nicht nur EGS-Chef, sondern auch "Drogenkoordinator" der Wiener Polizei. Eine geplante Ehrung durch Kickl am 27. Februar wird am Vorabend kurzfristig abgesagt. An diesem Tag wird die geplante BVT-Hausdurchsuchung am 28. Februar besprochen.