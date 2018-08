BVT-Affäre: Warum für Kickl die Luft nun immer dünner wird

Die BVT-Affäre bringt Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) und sein Umfeld immer stärker in Erklärungsnot. Während Justizminister Josef Moser (ÖVP) und „sein“ Generalsekretär Christian Pilnacek im Vorfeld nichts von der Hausdurchsuchung wussten, wurde Kickl bereits am 21. Februar von seinem Generalsekretär Peter Goldgruber über einen „möglichen Einsatz“ in Sachen BVT informiert. Zu diesem Zeitpunkt wusste Goldgruber offenbar mehr als die zuständigen Staatsanwälte. Zugleich übte Kickls Kabinett massiven Druck auf die Justiz aus.

Vor allem Goldgruber und der im Kabinett für das BVT zuständige Referent Udo Lett spielen in der Dramaturgie der Affäre wesentliche Rollen. So war es Goldgruber, der das 40 Seiten starke Konvolut anonymer Anzeigen persönlich am 19. Jänner 2018 bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft ablieferte. Zehn Tage vor der Razzia.