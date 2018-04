BVT-Affäre: Neos nehmen das Innenressort ins Visier

Stephanie Krisper statt Peter Pilz - Die Neos-Abgeordnete soll die Aufdeckerin im geplanten Untersuchungsausschuss zur Causa um den Verfassungsschutz (BVT) werden. Nachdem die Affäre in den vergangenen Wochen politisch gleichsam in den Ferien war, hat sich die Neos-Abgeordnete in die Materie vertieft. Weil die SPÖ noch abwartet, ob sie ihren Antrag unterstützt, sollen die Details heute in einer Pressekonferenz mit Parteichef Matthias Strolz präsentiert werden.