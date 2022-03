Bundesregierung präsentiert Energiepaket gegen hohen Gaspreis

Weil der Gaspreis weltweit spätestens seit dem Ausbruch des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine stark gestiegen ist, sind im stark gasabhängigen österreichischen Energienetz die Kosten für Heizen und Strom in den letzten Wochen massiv gestiegen. Die Bundesregierung will der Entwicklung nun entgegensteuern und hat ein Maßnahmenpaket in der Höhe von mehr als zwei Milliarden Euro beschlossen, mit dem österreichische Haushalte und Unternehmen entlastet werden sollen.

Die Präsentation von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) können Sie ab 12:30 Uhr live mitverfolgen, die Eckpunkte des beschlossenen Pakets finden Sie darunter vorab aufgelistet.

Livestream zu Pressekonferenz