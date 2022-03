Warum Österreichs Firmen in Saudi-Arabien nach Geldquellen bohren

Aktuell ist Saudi-Arbien in der Liste der größten Volkswirtschaften der Welt auf Platz 19, bis zum Jahr 2030 will der Kronprinz sein Königreich auf Platz 15 vorrücken. Das Land, das sich erst kürzlich für den Tourismus geöffnet hat, will in acht Jahren 10 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts im Tourismussektor erwirtschaften und bis dahin Milliarden in den Sektor pumpen. Nur ein Bereich, in dem Geld aus dem staatlichen Investitionsfonds fließen soll. "Wir sind das größte Autoland der Welt, das keine eigene Autoproduktion im Land hat. Das wird sich ändern", sagt ein Vertreter des Investitionsministeriums bei einem Businss-Forum in Riad.

Die Wirtschaft soll im Eiltempo neu aufgestellt werden. Von mehr als 500 anstehenden Reformen, die das Geschäft und die wirtschaftliche Zusammenarbeit erleichtern sollen, sind bereits 77 Prozent umgesetzt, tönt es aus dem saudischen Investitionsministerium. Die Umwälzung der Wirtschaft geht mit einer kulturellen und gesellschaftlichen Umwälzung einher, sagen Unternehmer vor Ort. Die Zeiten, in denen Frauen nicht allein unterwegs sein durften, seien definitiv vorbei.