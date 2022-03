Staatsmedien: 81 Hinrichtungen in Saudi-Arabien an einem Tag

In Saudi-Arabien sind nach Berichten der Staatsmedien binnen eines Tages 81 Menschen wegen Terrorismusvorwürfen hingerichtet worden. Die amtliche Nachrichtenagentur SPA berichtete am Samstag, die Verurteilten hätten Verbindungen zum "Islamischen Staat, Al-Kaida, den Houthis und anderen terroristischen Organisationen" gehabt. Demnach hätten sie Anschläge auf wichtige Plätze geplant und Waffen ins Land geschmuggelt.

Saudi-Arabien führt eine Militärkoalition an, die gegen die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen kämpft. In den vergangenen Monaten hatte es mehrfach Angriffe der Houthi-Rebellen in Saudi-Arabien gegeben. Saudi-Arabien steht seit langem wegen einer der höchsten Hinrichtungsraten der Welt und seines undurchsichtigen Justizsystems in der Kritik. Mohammed bin Salman al-Saud ist der Kronprinz Saudi-Arabiens.