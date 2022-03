Margarete Schramböck: „Dieser freie Markt funktioniert nicht mehr“

KURIER: VW-Chef Herbert Diess geht davon aus, dass der Krieg in der Ukraine Europas Wirtschaft stärker treffen wird als die Pandemie. Stimmen Sie ihm zu?

Margarete Schramböck: Laut Wirtschaftswissenschaftlern sind etwa 0,5 bis 0,8 Prozent der österreichischen Wertschöpfung direkt von den Sanktionen betroffen. Aber er hat schon recht, weil es viele indirekte Effekte geben wird.

Zum Beispiel?

Etwa in der Autoindustrie, wo Kabelbäume aus der Ukraine fehlen. Da werden jetzt Produktionen in andere Ländern, etwa Marokko, hochgefahren. Die Auswirkungen auf die Industrie werden durch solche indirekten Effekte viel gravierender sein als in der Corona-Pandemie.