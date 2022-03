Spritpreis: Leichte Preiserholung an der Zapfsäule erwartet

Der Zwischenstopp an der Tankstelle war zuletzt so teuer wie schon lange nicht mehr. Vereinzelt kostete ein Liter Sprit 2,90 Euro. Am Freitag lagen die Durchschnittspreise bei 1,904 pro Liter Eurosuper oder 2,017 Euro pro Liter Diesel, rechnet der ARBÖ vor.

Die gute Nachricht für Autofahrer: Die Preise für Benzin und Diesel dürften kommende Woche wieder etwas zurückgehen. Das schätzt zumindest IHS-Ökonom Sebastian Koch. Schließlich hat der Ölpreis zuletzt wieder nachgegeben. Auch, weil die EU signalisiert hat, nicht mit dem US-Ölembargo mitzuziehen.