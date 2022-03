Wirtschaftministerin in Saudi-Arabien: "Die Reise war lange geplant"

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck hat sich am Sonntag mit einer Delegation von 30 Unternehmen bzw. 50 Firmenvertretern aus Österreich auf nach Saudi-Arabien gemacht. Ein unglücklicher Zeitpunkt. Just einen Tag zuvor, am Samstag, haben Staatsmedien des Golfstaates vermeldet, dass binnen eines Tages 81 Menschen wegen Terrorismusvorwürfen hingerichtet worden sind.