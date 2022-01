Margarete Schramböck: "Ohne Wissenschaft gäbe es keinen Impfstoff"

Aber ist es ehrlich zu behaupten, man könnte vieles einfach wieder in Europa produzieren? Die Arbeitskraft ist in Fernost um ein Vielfaches billiger, die Produktion von Medikamenten eine globale Sache.

Ich war viele Jahre in der IT-Branche und habe große Teile der Industrie nach Asien abwandern sehen. Das war ein schmerzhafter Prozess. Doch es ist sehr wohl möglich, manches nach Europa zu bringen. Wie? Indem man die Produktion automatisiert und alle Möglichkeiten der Digitalisierung nutzt. Ein Beispiel: Wir haben in Kärnten eines der modernsten Chip-Werke der Welt, und das funktioniert sehr gut. Man muss sich eingestehen, dass wir in den 1980er und 1990er Jahren naiv waren. Wir haben gedacht, dass geopolitisch immer alles so bleiben wird. Heute steuert Europa gegen. Es gibt das klare Bekenntnis, dass 20 Prozent der weltweit produzierten Computerchips in Europa hergestellt werden sollen. Und wo immer die EU hunderte Millionen Euro investiert, beteiligt sich Österreich. Eine andere Möglichkeit besteht darin, das Abwandern von Industrie aktiv zu verhindern, wie es das Investitionskontrollgesetz ermöglicht.