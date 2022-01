Umfrage: 80 Prozent der Österreicher glauben nicht an 100-prozentige Energiewende

Die Befragung in den Jahren 1986 bis Dezember 2021 wurden telefonisch und online mit jeweils 500 bis 800 Österreichern ab 16 Jahren durchgeführt.

39 Prozent glauben nicht an einer solchen Katastrophe, 25 Prozent haben dazu keine Meinung. 41 Prozent denken, dass es schon in den kommenden knapp zehn Jahren zu einer neuerlichen Pandemie wie Covid-19 kommen wird. 30 Prozent denken das nicht, und 29 Prozent haben keine Meinung dazu.

Seit 1986 abgefragt

Die Langzeit-Erhebungen von OGM, die bis in das Jahr 1986 zurückreichen, zeigen generell ein stabiles Bild: Der Optimismus und der Pessimismus der Österreicher haben sich über die Jahrzehnte kaum verändert. So glaubten 1986 69 Prozent, dass das Leben in den kommenden 10 bis 15 Jahren schwerer wird. 23 Prozent meinten, dass es gleich bleiben wird, und acht Prozent erwarteten eine Verbesserung.