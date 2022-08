Bundespräsident: 1,4 Millionen Einwohner dürfen nicht mitwählen

In Österreich leben immer mehr Menschen ohne Wahlrecht. An der Präsidentenwahl werden 1,4 Mio. über 16-Jährige mangels Staatsbürgerschaft nicht teilnehmen können. Vor 20 Jahren wären es nur 580.000 gewesen. Die Zahl der Wahlberechtigten ist dagegen zuletzt gesunken. Besonders viele Nicht-Wahlberechtigte gibt es in den Städten und im Westen. Der Politikwissenschafter Peter Filzmaier kann sich eine Reform vorstellen, rät aber, sie „möglichst fern von jeder Wahl zu“ diskutieren.

Rekordwerte in Wien, Innsbruck, Salzburg

Wie von der APA ausgewertete Daten der Statistik Austria zeigen, sind in Innsbruck und Salzburg rund 30 Prozent der Bevölkerung im Wahlalter nicht stimmberechtigt, in Linz und Graz ein Viertel (Stand 1. Juli). In Wien liegt der Durchschnitt bei knapp einem Drittel - allerdings mit starken regionalen Unterschieden: in einzelnen Bezirken haben vier von Zehn Wienerinnen und Wienern im Wahlalter keine Staatsbürgerschaft. Österreichweit haben rund 18 Prozent der Wohnbevölkerung ab 16 keine Staatsbürgerschaft - also gut jede sechste Person im Wahlalter.