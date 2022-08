Bundespräsidentenwahl: Das wären die anderen First Ladys

Die Ehefrau von FPÖ-Präsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz ist selbst Politikerin: Susanne Rosenkranz ist Stadträtin in Krems und befindet sich gerade ebenfalls im Wahlkampf. Sie ist Spitzenkandidatin der FPÖ bei der Gemeinderatswahl am 4. September. Auf die Frage, wie es wäre, wenn ihr Mann Bundespräsident würde, sagt sie: „Ich bin ein Mensch, der sehr selbstständig ist, und wäre sicher keine First Lady, die im Vorzimmer auf Besuch wartet.“