Regierung einigt sich auf "strengen Sparkurs"

ÖVP-Budgetsprecher Günter Stummvoll und ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch sind angetan: „ Wahlzuckerln oder schädigende Beschlüsse für das Budget sind damit passé.“ Dennoch drängt auch Rauch auf einen Anti-Zuckerl-Pakt. Gegen den verwahrt sich freilich nicht nur die SPÖ, auch die FPÖ sagt Nein. Generalsekretär Harald Vilimsky zum KURIER: „Der Parlamentarismus kann sich doch nicht ein halbes Jahr in Geiselhaft eines ängstlichen Vizekanzlers begeben, der Mehrheiten abseits der Koalition fürchtet.“ Abgesehen davon kämen kostspielige Zuckerln von Spindelegger: „Die gehen nach Brüssel – als Euro-Rettungspakete.“ Grün-Mandatar Werner Kogler warnt ebenfalls vor einer „Selbstlähmung des Parlaments – in der Form, dass keine Maßnahmen mehr beschlossen werden dürfen“. Er regt eine andere Vereinbarung an: „Jene, dass es für alles eine Gegenfinanzierung geben muss. Das brächte Spindelegger aber Probleme in der eigenen Partei – etwa wegen Fekters Steuersenkungsplänen.“