Budget 2021: Mit Schulden gegen die Krise – aber wie geht es weiter?

Wie berichtet machen der Regierung derzeit insbesondere die Reisewarnungen und damit verbundene Einbußen in Tourismus und Gastronomie Sorgen. Österreich ist hier Passagier, kann nur mit niedrigen Infektionszahlen gegensteuern. Und so kam Blümel nicht umhin, auch in seiner ersten Budgetrede an die Disziplin der Bürger zu appellieren: „Jeder Einzelne kann dazu beitragen, dass Arbeitsplätze von Freunden und Verwandten gesichert werden.“

Während die Opposition, der ÖGB, die Arbeiterkammer und auch links- wie rechtsliberale Thinktanks Kritik am 2021er-Budget äußern (siehe Seite 5), bewertet der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts, Christoph Badelt, den Vorschlag zunächst einmal als solide. „Was an Krisenhilfen versprochen und umgesetzt wurde, ist im Budget drinnen. Heraus kommt ein Defizit von mehr als sechs Prozent. Das ist im Budget abgebildet“, sagt Badelt gegenüber Ö1.

Einig ist sich der frühere Chef der Wirtschaftsuni Wien mit Blümels Kritikern in dem Punkt, dass der Finanzplan noch schwächelt, was nötige Reformen angeht.

In der Budget-Vorschau für die weiteren Jahre seien „keine wirklichen Antworten“ auf die Themen, die Österreich schon lange vor sich herschiebe, zu finden. Dazu habe Türkis-Grün „entweder die Energie oder die Einigkeit in der Regierung gefehlt“.

Was zählt für Wirtschaftswissenschafter Badelt dazu? Die Pflegereform; die Steuersenkung, inklusive der von den Grünen forcierten Ökologisierung; und auch das Pensionsthema.