Alle Eckdaten: Das ist das Budget 2021

Ewiger Streitpunkt: das Bundesheer. In puncto Landesverteidigung soll in Corona-Zeiten nicht gespart werden. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner bekommt 204 zusätzliche Millionen Euro zur Stärkung der Miliz, Investitionen in die Cybersecurity und diverse andere Pakete, wie den Terrorschutz.