Budget 2021: Der große Wurf bleibt vorerst aus

Blümels politische Gegner üben Kritik (Neos: „mutlos“, SPÖ: „Manifest gebrochener Versprechen“). Wie beurteilen Experten das teils schon bekannte Zahlenwerk?

Wifo-Chef Christoph Badelt sagt zum KURIER: „2020 war ganz offensichtlich ein Jahr der Improvisation. Jetzt müssen Nägel mit Köpfen gemacht werden, also zunächst alle Hilfen und Corona-Maßnahmen im Kontext eines Gesamtbudgets zusammenlaufen. Und dann muss die Regierung im Finanzrahmen bis 2024 Farbe bekennen, was die nächsten und übernächsten Schritte von der Pflege über das Klima bis zur Steuerreform sind. Das erwarte ich mir. Eine breite Palette an wirtschaftspolitischen Fragen ist offen.“

Was ist im Budget 2021 von diesen Weichenstellungen bereits erkennbar?

Ein Schwerpunkt bleibt der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Für Qualifizierungsmaßnahmen soll es 400 Millionen Euro mehr gegeben. Rechnet man die Ausgaben für Arbeitslosengeld und Kurzarbeit dazu, sind in diesem Bereich 2,8 Milliarden an Mehrausgaben eingeplant. Mehr Geld, wenngleich in einem tatsächlich überschaubaren Ausmaß, gibt es auch für den Verkehr, die Gesundheit, das Klima, die Unis oder das Bundesheer.

Kommt da mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein?

Kaum. Der Kampf gegen Corona verschlingt erneut das meiste Geld, neun Milliarden fließen etwa in den einschlägigen Corona-Fonds. Und sonst? In den durchgesickerten Zahlen ist z. B. von einem Plus von 130 Millionen für das Heer die Rede. Neue Abfangjäger gehen sich da nicht aus. In diesen Zahlen ist auch von 400 Millionen Euro mehr für das Umweltressort die Rede. Auch wenn hier noch Geld aus anderen Töpfen fließen sollte, eine jährliche Klimamilliarde ist da nur schwer darstellbar.

Was ist mit einem Konjunkturpaket? Wo bleibt die versprochene Steuerreform?

Das sind zwei weitere große Fragezeichen. Die Regierung hat Konjunkturhilfen eingepreist, diese sind aber schon bekannt und reichen vom neuen Verlustvortrag über die niedrigere Mehrwertsteuer für die Gastronomie bis zur Investitionsprämie. Erholt sich die Wirtschaft 2021 aber langsamer als erhofft, wird der Ruf nach wesentlich kräftigeren Konjunkturhilfen bald unüberhörbar sein. Selbiges gilt wohl auch für die Steuerreform. Speziell die Wirtschaft hat nicht auf die versprochene Senkung der Körperschaftssteuer vergessen.

Umgesetzt wurde bisher nur die Reduktion der ersten Steuertarifstufe von 25 auf 20 Prozent. Alle anderen großen Entlastungsschritte sind vorerst aufgeschoben.