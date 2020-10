Erste Budget-Rede Blümels: Mehr „Wumms“ wird nötig sein

Das mit der Krise wird noch lange nicht vorbei sein. Selbst mit Impfstoff. Der Wirtschaft und den Konsumenten fehlt es an Optimismus. Ohne Psychologie kein Wachstum. Und ohne Wachstum weniger Geld in den Kassen und Geldbörsen. Wir befinden uns in einer teuflischen Abwärtsspirale. Ist so.

Unter diesem Eindruck wird Finanzminister Gernot Blümel heute seine erste echte Budgetrede halten. Normalerweise sagt man, das Budget sei die in Zahlen gegossene Politik. Heute ist es die in Zahlen gegossene Corona-Krise. 21 Milliarden Defizit, mehr Ausgaben für Pensionen, Krankenkassen, Arbeitsmarkt, Corona-Hilfen für Hotels, Kongresse, Veranstalter. Dazu noch Hubschrauber, Leih-Laptops, Öko-Bahn-Tickets und mehr Justizpersonal.