Brunner nach Unfall: "Das tut einem Finanzminister weh"

Schlechter Trend für Österreich

Damit reagiert der Minister wohl auch auf folgende Entwicklung: Während die Inflation im EU-Schnitt auf 8,5 Prozent gesunken ist, stieg sie in Österreich im Jänner laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria auf 11,1 Prozent. Liegt das vielleicht auch an den vielen Einmalzahlungen, mit denen Österreich die Bevölkerung zuletzt unterstützt und somit wieder mehr Geld in Umlauf gebracht hat? Ökonomen sind sich derzeit noch uneinig.

Was für Brunner jedenfalls klar ist: Dass er keine Ansprüche auf den Kanzlersessel erhebt, obwohl er wesentlich bessere Vertrauenswerte genießt als Bundekanzler Karl Nehammer (ÖVP). "Ich bin gerne Finanzminister im Team von Karl Nehammer", so Brunner.