Schnell und teuer: Wie sich die Corona-Hilfen ausgewirkt haben

Ohne Hilfszahlungen wären laut Wifo bis Ende 2021 37.400 Unternehmen nicht mehr zahlungsfähig gewesen – also rund zehn Prozent der heimischen Betriebe. Wären diese Betriebe insolvent geworden, hätten 203.100 Menschen ihren Job verloren – also 6,8 Prozent aller Beschäftigten. Durch diese hohe Zahl illiquider Unternehmen wären noch weitere Betriebe in die Krise geschlittert. Die ausbezahlten Hilfen seien vor allem kleinen und mittleren Betrieben zugute gekommen, heißt es.

Eine mögliche Überförderung wurde nicht untersucht. Die Insolvenzquote sank jedenfalls verdächtig stark, um 40 Prozent im Vergleich zum Vorkrisenniveau. Laut Wifo-Ökonom Marcus Scheiblecker habe sich der Verdacht, dass sich marode Unternehmen sanieren konnten, zumindest nicht erhärtet.

Die Hilfsmaßnahmen hätten jedenfalls zu einer schnelleren wirtschaftlichen Erholung Österreichs beigetragen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei dank der Maßnahmen im Jahr 2020 im Folgejahr 2021 um rund drei Prozent gestiegen. "Dieser Effekt ist gleich bzw. leicht stärker als in anderen EU-Ländern", heißt es aus dem BMF.

Die Cesar-Untersuchungen bestätigen diese Ergebnisse. Die Arbeitslosigkeit hätte sich 2020 ohne staatliche Hilfen von 6 auf 12,2 Prozent verdoppelt und würde auch heute noch bei 7,1 statt 5 Prozent liegen. "Ebenso wären der private Konsum, Investitionen und das BIP deutlich niedriger gewesen", heißt es. Laut Cesar wäre das Budgetdefizit ohne staatliche Hilfsmaßnahmen bis 2023 um rund 60 Milliarden Euro gestiegen.