Norbert Hofer bringt "Wohlfühlmittel" auf den Markt

Sie wirkt gegen Stress, Erschöpfung und auch Konzentrationsstörungen: Die alpine Rosenwurz ist vom Herbal Medicinal Products Platform Austria (HMPPA) zur Arzneipflanze des Jahres gekürt worden. Diese Meldung nahm der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) am Dienstag zum Anlass, auf Twitter eine unerwartete Neuigkeit zu verkünden. Hofer bringt nämlich ein Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt. Wichtiger Bestandteil der geheimen Formel, so Hofer: "Rosenwurz!"

Dem KURIER verriet er auf Nachfrage weitere Details. Das Präparat werde bereits produziert und soll noch im Februar erhältlich sein, bestätigte Hofer. Sämtliche Gutachten seien eingeholt. "Ich interessiere mich einfach für Pflanzen", begründete Hofer seinen Schritt in die Nahrungsergänzungsmittel-Branche. Neben Rosenwurz soll das Mittel unter anderem Vitamin B6, Zink und Ginseng enthalten. Hofer spricht von einem "Wohlfühlmittel", das zudem eine "stärkende" Wirkung habe. Die Produktion übernimmt ein heimisches Unternehmen. Welches? Das sei noch geheim.

"Ich stehe dafür, dass ich trotz allem, was mir passiert ist, die gute Laune nicht verliere", sagt Hofer, der seine Freude über den Verkaufsstart nicht mehr verbergen wollte. Der FPÖ-Politiker zog sich 2003 bei einem Paragleiterunfall in der Steiermark eine schwere Wirbelsäulenverletzung dazu. Seitdem ist er auf einen Gehstock angewiesen. 2020 sprach er offen über Herzprobleme. Bei einem Badeunfall im Juli 2022 verletzte sich Hofer zudem am linken Bein.