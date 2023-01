Rosenwurz ist die Arzneipflanze des Jahres 2023

Sie war bereits in der Antike bekannt und hat es in den 1960er-Jahren bis ins Weltall geschafft: Die Rosenwurz (Thodiola rosea L.) ist in vielen Kulturen als ausgleichende Arzneipflanze bekannt, die auch Stresssymptome des Körpers lindern kann und gegen Erschöpfung wirkt. Das wurde sogar in der frühen Raumfahrt in der Sowjetunion genutzt, um die Belastungen auf den Körper der Kosmonauten zu lindern.

Nicht zuletzt, dass diese in Österreich wenig bekannte, alpine Pflanze aufgrund ihres Wirkprofils auch eine Bedeutung in der Therapie von Long Covid haben könnte, macht sie zum fast idealen Kandidaten um den Titel der österreichischen Arzneipflanze des Jahres 2023. Seit 2017 wählen Experten des interdisziplinären Kompetenzzentrums "Herbal Medicinal Products Platform Austria" (HMPPA) dafür eine Pflanze aus, "die für Österreich eine große Bedeutung hat", wie HMPPA-Präsident Hermann Stuppner vom Institut für Pharmakognosie der Universität Innsbruck im Rahmen der Präsentation am 31. Jänner 2023 erklärt.

Vor etwa 20 Jahren wurde die Rosenwurz aufgrund ihrer Eigenschaften auch in der europäischen Medizin (wieder)entdeckt, Inhaltsstoffe und Wirkungen mit modernen wissenschaftlichen Methoden untersucht. Mit durchaus positiven Ergebnissen, berichtet Rudolf Bauer, HMPPA-Vizepräsident und Pharmazeut an der Karl-Franzens-Universität in Graz. "Pharmakologische Untersuchungen haben gezeigt, dass Rosenwurzextrakt den Stresshormonspiegel senkt und den Energiestoffwechsel stimuliert." Ebenso konnten entzündungshemmende Mechanismen bei Nervenzellen seien erst kürzlich nachgewiesen worden.