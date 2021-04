Brisanter Tag im U-Ausschuss: Ibiza-Detektiv Julian H. ist geladen

Im Ibiza-U-Ausschuss stellt sich heute Julian H. und damit einer der Hintermänner des Ibiza-Videos den Fragen den Abgeordneten. Er sitzt derzeit wegen eines mutmaßlichen Drogendelikts in U-Haft. Was kann man von seiner Aussage erwarten?

Im deutschen Untersuchungsausschuss zu Wirecard deutete Julian H. Verstrickungen von FPÖ und ÖVP zu dem Finanzdienstleister an. Näheres dazu ist nicht bekannt, passierte dies doch in geheimer Sitzung. In Wien hingegen dürfen Medien jedoch über seine Aussage vor den Parlamentariern berichten.

Ab 8.30 geben die Fraktionssprecher ihre Eingangsstatements ab, ab 9 Uhr soll die Befragung von H. beginnen.