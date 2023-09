Nach "Blutgeld"-Sager: Selmayr ins Außenministerium zitiert

Der offizielle Vertreter der Europäischen Kommission in Wien, Martin Selmayr, hat am Mittwochabend in Wien deutliche Kritik an fortlaufenden österreichischen Gasimporten aus Russland geübt und in diesem Zusammenhang von "Blutgeld" gesprochen. Am Donnerstagnachmittag wurde Selmayr schließlich wegen seines Auftritts ins Außenministerium zitiert.

"Oh mein Gott, 55 Prozent des österreichischen Gases kommen weiterhin aus Russland", sagte der EU-Vertreter bei der Diskussionsveranstaltung der Kunstmesse viennacontemporary. Österreich finanziere derart Putins Krieg und niemand sei auf der Wiener Ringstraße, um dagegen zu protestieren. "Das verwundert mich, denn Blutgeld wird jeden Tag mit der Gasrechnung nach Russland geschickt", erklärte Selmayr. Er verstehe zwar die Energieprobleme, Österreich sei jedoch ein reiches Land und könne wie auch andere Staaten ohne russisches Gas auskommen, erläuterte er.

