Martin Selmayr: EU-Spitzenbeamter ab jetzt in Österreich

Selmayr gibt sich als Österreich-Freund. Er hat kurz nach der Wende in Passau studiert und es habe ihn immer interessiert, was „östlich“ war, erzählte er am Donnerstag bei seiner Antrittspressekonferenz emotional. Den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union verfolgte er 1995 hautnah an der Grenze bei Passau. Was der Wegfall der Grenzen und „ Europa in der Praxis“ bedeuten, müsse man ohnehin viel öfter in Erinnerung rufen.

Die Vertretung der Kommission in den Mitgliedstaaten habe in den vergangenen Jahren an Wichtigkeit gewonnen. Unter Kommissionspräsident Jose Manuel Barroso hätten sie eine Aufwertung erlebt und sind mittlerweile wichtige politische Berichterstatter für die Kommission. „Heute sind sie direkte Vertreter des Präsidenten in den Mitgliedstaaten“, sagt Selmayr, und werden „gerade bei schwierigen Themen der Europäischen Kommission zu Rate gezogen“.

Eine Vertretung zu leiten sei auf jeden Fall eine „sehr, sehr spannende Funktion“ – insbesondere in Österreich, da sich der Fokus der EU in den nächsten Jahren auch stark auf die Verständigung von Ost und West legen wird. „Brückenbauer“ wolle er sein, sagt Selmayr. Und mehrmals betont der Deutsche, dem nachgesagt wird, noch größere Pläne für seine Zukunft zu haben, dass er die vollen fünf Jahre in Wien bleiben wird.

Vorschusslorbeeren aus Österreich gab es bereits: Vor wenigen Tagen erhielt er das Große Silberne Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik, weil er sich während Österreichs Ratsvorsitz hinter den Kulissen kräftig um Kompromisse bemüht hatte.