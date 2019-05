"Wir brauchen bei der EU-Wahl Vollzeit-Europäer"

Er ist Präsident Jean-Claude Junckers rechte Hand in der EU-Kommission und damit der mächtigste - und auch umstrittenste - Beamte Europas: Martin Selmayr, Generalsekretär in der EU-Kommission. Was kaum jemand weiß: Der energiegeladene Jurist hat eine Nahbeziehung zum niederösterreichischen Krems. Seit zehn Jahren unterrichtet Selmayr (48) dort immer wieder an der Donau-Universität.

Und dort, mitten ins Gespräch über die beginnenden EU-Wahlen, platzte die Nachricht vom Rücktritt des FPÖ-Chefs und Vizekanzlers Strache. Zu Kommentaren über die österreichische Innenpolitik lässt sich der Spitzenbeamte aus Deutschland nicht hinreißen. Doch über die möglichen Folgen von Straches Sturz für die europäischen Rechtspopulisten, die bei den EU-Wahlen starke Zugewinne erwarten, sagt er trocken:

"Wer sich mit Hunden schlafen legt, muss sich nicht wundern, wenn er mit Flöhen aufwacht." Aber auch: "Ich befürchte nicht, dass diese Wahl zu einem Fest für Populisten wird."

Martin Selmayr im KURIER-Gespräch über einen existenzgefährdenden Moment für die EU; die kommenden Herausforderungen, mutige Spitzenkandidaten und einen "armen Tropf".

KURIER: Sie erachten diese Wahlen als die wichtigsten Wahlen in der Geschichte der Union. Warum?

Martin Selmayr: Das Umfeld, in dem die Wahlen stattfinden, hat sich verändert. Dieses Mal geht es um den Platz Europas in der Welt. Wenn wir Europäer jetzt nicht fest zusammenhalten, werden wir die Welt nicht ausreichend mitgestalten können, um unsere europäische Wirtschafts-, Sozial-und Wertegemeinschaft aufrecht zu erhalten. Bei dieser Wahl geht es darum: Wer wird in Zukunft Donald Trump im Weißen Haus in Handelsfragen gegenübersitzen, wer mit Wladimir Putin über die Sicherheit unserer östlichen Außengrenze streiten? Wer verhandelt hart mit einem schwierigen Partner wie Herrn Erdogan? Und wer zeigt China, dass wir nicht nur Wettbewerber und Partner, sondern manchmal auch Rivalen sind? Die künftige Führungsspitze der Kommission, und sie ist das Ergebnis der Wahlen, muss diese Aufgaben bewältigen und die EU noch mehr als bisher zusammenhalten und stärken.

Kann das EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber sein? Hat er das Zeug, als Kommissionschef Donald Trump gegenüber zu sitzen?

Jeder, der im Europawahlkampf als Spitzenkandidat auftritt, zeigt, dass er den Mut hat, sich zu bewähren und am Ende Führungsverantwortung zu übernehmen. Denjenigen, die Spitzenkandidaten sind, kann man das jedenfalls als Bürger mehr zutrauen als jenen, die nicht Spitzenkandidaten sind. Das Führen von Fraktionen, das Leiten eines Wahlkampfes ist eine Management-Erfahrung. Wir brauchen heute nicht den einfach strukturierten Lebenslauf, den ein bestimmtes Amt vorsieht, sondern wir brauchen Persönlichkeiten.

Als ich vor fünf Jahren den Wahlkampf für Jean-Claude Juncker übernommen habe, sagten alle mitleidig zu mir: Du armer Tropf, das wird nix werden. Das Spitzenkandidatensystem wird keinen Erfolg habe. Das mag so mach einer jetzt auch sagen….Aber schauen wir mal nach der Wahl.

Frankreichs Präsident Macron und andere EU-Staats-und Regierungschefs halten vom Spitzenkandidaten-System aber wenig.

Warum wurde das Spitzenkandidatensystem erfunden? Die Europawahl hatte 30 Jahre lang keine Gesichter. Das Stimmverhalten an der Wahlurne hatte keine Auswirkung auf die personale Zusammensetzung der europäischen Exekutive. Vor fünf Jahren hat sich das zum ersten Mal geändert, es gab einen Wettbewerb von Kandidaten und Ideen. Heute zeigt sich, dass das System schon insofern erfolgreich ist, weil eine besonders große Anzahl von beeindruckenden Persönlichkeiten um das Amt des Kommissionspräsidenten kämpft.

Wenn Weber zum Zug kommt und Sie Generalsekretär bleiben – ist eine deutsch-deutsche Spitze nicht zu viel Deutschland in der Kommission?

In der Europäischen Kommission sind wir alle Europäer – den nationalen Hut legen wir am Eingang ab. Darüber hinaus muss jeder Kommissionspräsident sein Team so aufstellen, wie es ihm passt.

Kann eine einzelne Person die Kommission tatsächlich persönlich gestalten?

Ein langjähriger, erfahrener Kommissionspräsident hat mal gesagt: Der Kommissionpräsident ist ein unmöglicher Job, weil man nur Zwänge und kaum Gestaltungsspielraum hat. Ein Kommissionspräsident ist nur dann einflussreich, wenn er ein Teamplayer ist, der mit seinen 27 Kommissaren, mit Parlament und Rat eng zusammenarbeitet. Nur so kann er ein einflussreicher Akteur im Kreis der europäischen Staats- und Regierungschefs sein. Er muss Führungspersönlichkeit haben und Brückenbauer sein. Und er muss zuhören können und Europa verstehen. In Brüssel muss man jeden Tag neu Allianzen schmieden und kann nicht einfach durchregieren.

Abgesehen davon, dass die Kommission keine Regierung ist.

Sie ist eine Exekutive mit teilweise regierungsähnlichen Funktionen in vielen Punkten, aber sicher noch keine Regierung.

Viele Leute wählen nicht, weil sie nicht das Gefühl haben, mitentscheiden zu können. Was können Sie ihnen entgegen?

Man kann nur entscheiden, wenn man zur Wahl geht. Nach dem Brexit-Referendum hat die Kommission Tausende Briefe junger Leute aus Großbritannien erhalten, die klagten: Sie hätten leider nicht gewählt, aber nun ginge alles in die falsche Richtung und sie fragten, ob man das Referendum nicht rückgängig machen könne.