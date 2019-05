Juncker: "Sollten die EU-Verträge nutzen, die wir haben"

Juncker äußerte sich, nachdem der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban ihm eine Mitschuld am Brexit attestiert hatte. Orban verwies in einem Exklusivinterview mit der "Kleinen Zeitung" (Montagsausgabe) darauf, dass sich Juncker gegen den Willen der Briten (und Ungarns, Anm.) zum EU-Kommissionspräsidenten habe wählen lassen. "Das trug zum Gefühl der Engländer bei, missachtet zu werden." Auf die Frage, ob Juncker Mitschuld sei am Brexit, sagte Orban: "Auch."

Weber geht nun auf Distanz zu Orban

EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber ist weiter auf Distanz zu Ungarns Regierungschef Viktor Orban gegangen. Die konservative Europäische Volkspartei habe die Mitgliedschaft von Orbans rechtspopulistischer Fidesz-Partei ausgesetzt, weil sich Ungarn unter ihrer Führung in die falsche Richtung bewege, sagte Weber am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP in einem auf Englisch geführten Interview.

Die EVP sei eine Partei gemeinsamer Werte und Ideen. Wer nicht mehr an diese Werte glaube, müsse die EVP verlassen. Orban hatte Weber am Montag die Unterstützung bei der Europawahl entzogen. Zur Begründung sagte er, der CSU-Politiker habe sein Land "beleidigt". Weber hatte zuvor in einem ZDF-Interview gesagt, er wolle das Amt des EU-Kommissionspräsidenten nicht annehmen, wenn er zur Wahl die Stimmen von Orbans Fidesz bräuchte.

. "Das ist eine Beleidigung Ungarns und der ungarischen Wähler", behauptete Orban. Die jetzigen Spitzenkandidaten der Europaparteien seien allesamt "ungeeignet" für die EU-Spitzenposten, meinte Orban, der zugleich Lob für den Vorstoß von Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) für eine Neuverhandlung des EU-Vertrags äußerte. Man suche nun "einen neuen Kandidaten".