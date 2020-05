Blümel übersteht erstes Misstrauensvotum als Finanzminister

Im zweiten Anlauf hat der Nationalrat am Freitag das Budget beschlossen, nachdem am Donnerstag in der Nacht eine Panne aufgetreten war, die den Beschluss unmöglich gemacht hatte. Es hatte die Beifügung "in Millionen Euro" gefehlt, wodurch die Gesamtausgaben 2020 statt 102 Milliarden nur 102.000 Euro betragen hätten.

Das Budget war heftig umstritten, es wurde nur von den Regierungsparteien beschlossen. Finanzminister Gernot Blümel hatte ein Vor-Corona-Budget vorgelegt, und sich lediglich "ermächtigen" lassen, die Corona-Ausgaben zu tätigen. Spezifischere Zahlen legte er nicht vor.